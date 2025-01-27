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Отмена безвиза ЕС для дипломатов из Грузии носит символичный характер — премьер Грузии

16:12 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Евросоюза приостановить действие безвизового режима для дипломатов из Грузии является технической деталью и носит символичный характер. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.

«В этом (приостановке безвизового режима для дипломатов — прим. ТАСС) я не вижу ничего особенного. Это всего лишь технический, символичный шаг. Для нас является главным, чтобы в стране миру и интересам общества, нашего народа опасность не угрожала. <…> Мы в Евросоюз сможем отправиться по визе и без визы. У этого нет никакого существенного значения», — сказал Кобахидзе.

В понедельник министры иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе приняли решение приостановить безвизовый режим для чиновников и дипломатов из Грузии. 20 декабря 2024 года Еврокомиссия официально предложила приостановить безвизовый режим для чиновников и дипломатов из Грузии.

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