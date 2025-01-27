Более 50% украинцев выступают за переговоры для прекращения конфликта — опрос
16:32 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 50% граждан Украины выступают за переговоры и компромиссное решение военного конфликта в стране с привлечением для этого лидеров других государств. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинского центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, которые приводит местное издание «Страна».
На вопрос, готовы ли украинцы к переговорам по урегулированию конфликта, 50,6% респондентов заявили, что выступают за поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран. Еще 19,5% опрошенных ответили в пользу приостановки боевых действий и временной заморозки конфликта по нынешней линии соприкосновения. Таким образом, суммарно за завершение военного конфликта высказались 70,1% украинцев, следует из данных опроса.
В то же время, по результатам исследования, продолжать конфликт до выхода на границы 1991 года хотят 14,7% опрошенных украинцев, а до выхода на позиции до 24 февраля 2022 года — 10,2%.
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