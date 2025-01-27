РФ всегда будет помнить, что свободу от нацизма принес советский народ — Путин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия всегда будет помнить, что жизнь, мир и свободу от нацизма человечеству принес именно советский народ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин перед церемонией вручения наград ветеранам-ленинградцам.

«Мы всегда будем помнить, что жизнь, мир, свободу, принес человечеству именно советский народ. И сделал это благодаря своему героизму, ценой огромных жертв и невосполнимой утраты», — сказал он.