В Британии более 50% молодежи выступает за установление авторитарного режима — опрос

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 52% молодых жителей Великобритании в возрасте от 13 до 27 лет считают, что ситуация в стране стала бы лучше, если бы «у власти был сильный лидер, которому не нужно было бы беспокоиться о парламенте и выборах». Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Craft, проведенного по заказу британского телеканала Channel 4.

33% молодых граждан страны заявили, что Великобритания находилась бы в лучшем положении, если бы к власти в стране пришли военные. 48% опрошенной молодежи также согласилось с утверждением, что «принцип организации общества должен быть радикально изменен посредством революции».

Как отметила генеральный директор Channel 4 Алекс Махон, поколение Z (13-27 лет) одновременно является самым либеральным и самым авторитарным в стране. «Они разбираются в медиа, активны и умны, но с самого рождения подвергаются воздействию всей силы поляризующей, запутанной и иногда намеренно вводящей в заблуждение природы социальных сетей. <…> У поколения Z формируется собственное понимание правды. Во многом это усугубляет напряжение в обществе и подрывает ценность демократии», — заявила Махон.

Опрос также показал, что многие молодые британцы критически настроены к современному курсу на установление полного равноправия между мужчинами и женщинами. 45% опрошенных в возрасте 13-27 лет заявили, что общество «зашло так далеко в продвижении равенства женщин, что подвергает дискриминации мужчин». Примерно столько же согласились с утверждением, что «в части предоставления женщинам равных прав все зашло слишком далеко».