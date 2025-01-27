Президент Бразилии заявил Путину о намерении посетить празднование 80-й годовщины Победы
20:40 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил о намерении прибыть с визитом в Россию по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«Президент Лула [да Силва] поблагодарил российскую сторону за приглашение на празднование в Москве 80-летия Победы во Второй мировой войне (Великой Отечественной войне — прим. ТАСС) 9 мая и заявил о намерении присутствовать», — говорится в заявлении пресс-службы.
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