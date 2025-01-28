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НОВОСТИ

Пять украинских БПЛА уничтожены за ночь над Крымом, Белгородской и Брянской областями

09:00 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, а также над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: по два БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей и один — над территорией Республики Крым» — сообщили в российском военном ведомстве.

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