Пять украинских БПЛА уничтожены за ночь над Крымом, Белгородской и Брянской областями

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, а также над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: по два БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей и один — над территорией Республики Крым» — сообщили в российском военном ведомстве.