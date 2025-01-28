Испания увеличила военные расходы на 70% за последнее десятилетие
10:20 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Испании за последнее десятилетие увеличили оборонные расходы на 70%. Об этом заявил председатель правительства королевства Педро Санчес.
Премьер принял в Мадриде генсека НАТО Марка Рютте. Как сообщила пресс-служба кабмина Испании, Мадрид заявил о твердой приверженности довести военные расходы страны до 2% ВВП к 2029 году. «Санчес подчеркнул, что Испания увеличила расходы на оборону на 70% за последнее десятилетие, став третьей страной — союзницей, которая увеличила их больше всего», — отмечается в тексте.
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