Испания увеличила военные расходы на 70% за последнее десятилетие

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Испании за последнее десятилетие увеличили оборонные расходы на 70%. Об этом заявил председатель правительства королевства Педро Санчес.

Премьер принял в Мадриде генсека НАТО Марка Рютте. Как сообщила пресс-служба кабмина Испании, Мадрид заявил о твердой приверженности довести военные расходы страны до 2% ВВП к 2029 году. «Санчес подчеркнул, что Испания увеличила расходы на оборону на 70% за последнее десятилетие, став третьей страной — союзницей, которая увеличила их больше всего», — отмечается в тексте.