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Грузопассажирское судно, прибывшее ранее из РФ, загорелось в порту турецкого города Самсун

12:00 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузопассажирское судно Firuze G под флагом Палау загорелось в порту турецкого города Самсун на севере страны. По информации сервисов Marinetraffic и Vesselfinder, в начале января это судно совершало рейс Туапсе — Самсун.

Пожар, как сообщает агентство IHA, произошел в машинном отделении. По заявлению губернатора Самсуна Орхана Тавлы, весь экипаж 150-метрового судна эвакуирован. «Пожар вспыхнул в машинном отделении судна Firuze G, пришвартованного в порту Самсуна. На место происшествия были отправлены бригады пожарной охраны, скорой помощи и полиции. Все 33 члена экипажа эвакуированы и не пострадали», — сказал он.

В настоящее время продолжается тушение пожара.

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