ФСБ задержала в Новороссийске мужчину с СВУ, готовившегося к теракту по указанию Украины

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали в Новороссийске мужчину, который по указанию проукраинской террористической организации готовился к совершению террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в УФБ России по региону.

″В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что местный житель инициативно связался с представителями проукраинской террористической организации через телеграм. Впоследствии фигурант получил задание от куратора забрать взрывчатое вещество со взрывателем в виде тайниковой закладки для дальнейшего использования при подготовке совершения террористического акта″, — говорится в сообщении.

Уточняется, что его действия пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, мужчину задержали рядом с тайником, из которого он достал самодельное взрывное устройство. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Задержанный 1990 года рождения является гражданином России.