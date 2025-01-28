ФСБ задержала в Новороссийске мужчину с СВУ, готовившегося к теракту по указанию Украины
12:05 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали в Новороссийске мужчину, который по указанию проукраинской террористической организации готовился к совершению террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в УФБ России по региону.
″В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что местный житель инициативно связался с представителями проукраинской террористической организации через телеграм. Впоследствии фигурант получил задание от куратора забрать взрывчатое вещество со взрывателем в виде тайниковой закладки для дальнейшего использования при подготовке совершения террористического акта″, — говорится в сообщении.
Уточняется, что его действия пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, мужчину задержали рядом с тайником, из которого он достал самодельное взрывное устройство. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Задержанный 1990 года рождения является гражданином России.
НОВОСТИ
- 12:32 28.01.2025
- Взрыв произошел на производстве в Амурской области, под завалами может быть человек
- 12:20 28.01.2025
- В Швеции неизвестный попытался проехать на машине через ворота посольства РФ
- 12:00 28.01.2025
- Грузопассажирское судно, прибывшее ранее из РФ, загорелось в порту турецкого города Самсун
- 11:32 28.01.2025
- Диверсионную группу ВСУ уничтожили в 10 км от Теткина — силовики
- 11:20 28.01.2025
- В Армении заявили, что ВС Азербайджана продолжают находиться на ее территории
- 11:05 28.01.2025
- Выплавка стали в России, предварительно, снизилась на 6-7% — Минпромторг
- 11:00 28.01.2025
- 6 человек погибли, 50 ранены после обрушения сцены на религиозном празднике в Индии
- 10:32 28.01.2025
- Более половины избирателей США ожидают при Трампе начала «золотого века» Америки — опрос
- 10:20 28.01.2025
- Испания увеличила военные расходы на 70% за последнее десятилетие
- 10:05 28.01.2025
- Несколько беспилотников сбиты на подлете к Смоленску, пострадавших нет — губернатор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать