0
0
69
НОВОСТИ

ФСБ задержала в Новороссийске мужчину с СВУ, готовившегося к теракту по указанию Украины

12:05 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали в Новороссийске мужчину, который по указанию проукраинской террористической организации готовился к совершению террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в УФБ России по региону.

″В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что местный житель инициативно связался с представителями проукраинской террористической организации через телеграм. Впоследствии фигурант получил задание от куратора забрать взрывчатое вещество со взрывателем в виде тайниковой закладки для дальнейшего использования при подготовке совершения террористического акта″, — говорится в сообщении.

Уточняется, что его действия пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, мужчину задержали рядом с тайником, из которого он достал самодельное взрывное устройство. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Задержанный 1990 года рождения является гражданином России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 28.01.2025
Взрыв произошел на производстве в Амурской области, под завалами может быть человек
0
53
12:20 28.01.2025
В Швеции неизвестный попытался проехать на машине через ворота посольства РФ
0
86
12:00 28.01.2025
Грузопассажирское судно, прибывшее ранее из РФ, загорелось в порту турецкого города Самсун
0
113
11:32 28.01.2025
Диверсионную группу ВСУ уничтожили в 10 км от Теткина — силовики
0
187
11:20 28.01.2025
В Армении заявили, что ВС Азербайджана продолжают находиться на ее территории
0
195
11:05 28.01.2025
Выплавка стали в России, предварительно, снизилась на 6-7% — Минпромторг
0
206
11:00 28.01.2025
6 человек погибли, 50 ранены после обрушения сцены на религиозном празднике в Индии
0
221
10:32 28.01.2025
Более половины избирателей США ожидают при Трампе начала «золотого века» Америки — опрос
0
304
10:20 28.01.2025
Испания увеличила военные расходы на 70% за последнее десятилетие
0
304
10:05 28.01.2025
Несколько беспилотников сбиты на подлете к Смоленску, пострадавших нет — губернатор
0
306

Возврат к списку