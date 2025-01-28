В Швеции неизвестный попытался проехать на машине через ворота посольства РФ
12:20 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Стокгольма сообщила, что задержала мужчину, пытавшегося проехать на машине через ворота посольства РФ.
«Охранник на месте происшествия сообщил в полицию о мужчине, который попытался проехать через ворота посольства в районе Кунгсхольмен. Мужчине это не удалось, и он все еще находится в машине, где его задержала полиция», — говорится в сообщении.
Задержанному 45 лет. Его подозревают в попытке незаконного проникновения на территорию посольства.
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