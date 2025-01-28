В Швеции неизвестный попытался проехать на машине через ворота посольства РФ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Стокгольма сообщила, что задержала мужчину, пытавшегося проехать на машине через ворота посольства РФ.

«Охранник на месте происшествия сообщил в полицию о мужчине, который попытался проехать через ворота посольства в районе Кунгсхольмен. Мужчине это не удалось, и он все еще находится в машине, где его задержала полиция», — говорится в сообщении.

Задержанному 45 лет. Его подозревают в попытке незаконного проникновения на территорию посольства.