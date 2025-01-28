Бойцы Западной группировки ВС РФ освободили поселок Двуречная Харьковской области

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы группировки войск «Запад» ВС РФ освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«B результате решительных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области», — говорится в сообщении.