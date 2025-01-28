Отношение госдолга Украины к ВВП с 2021 года почти удвоилось — депутат Рады
14:00 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Долговая нагрузка на экономику Украины по сравнению с 2021 годом увеличилась почти в два раза, госдолг достиг 90,4% ВВП. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Объем государственного долга заметно увеличился, долговая нагрузка на экономику выросла почти вдвое, а валютная структура госдолга объективно ухудшилась», — написал Гетманцев в телеграм-канале.
Он пояснил, что по итогам 2021 года госдолг составлял 49% ВВП, в то время как по итогам 2024-го — 90,4% ВВП, при этом его структура стала более уязвимой к колебаниям обменного курса. Глава финансового комитета уточнил, что большую долю в структуре госдолга составляют внешние официальные ссуды от ЕС, МВФ, правительств других стран.
По его данным, в 2024 году расходы на обслуживание госдолга составили 8,8% расходов общего фонда бюджета.
Гетманцев напомнил, что на 31 декабря 204 года государственный и гарантированный государством долг составил 6,98 трлн гривен, в валютном эквиваленте — $166,1 млрд. За прошлый год госдолг в гривнах увеличился на 26,5%, в долларах — на 14,3%.
В Киеве неоднократно заявляли, что Украина самостоятельно может обеспечивать только военные расходы. Все остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи.
Украинские власти признают, что только четверть получаемой от Запада финансовой помощи поступает в виде грантов, то есть безвозмездно, оставшуюся часть составляют кредиты, которые придется рано или поздно выплачивать.
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