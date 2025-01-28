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НОВОСТИ

Госдума приняла закон, позволяющий оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги»

15:12 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который позволит страховщикам оформлять электронное извещение о ДТП по европротоколу: для этого потребуется интеграция с «Госуслугами». Документ инициирован правительством РФ.

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