16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России отразили пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в Курской области. ВСУ потеряли более 280 военных и танк, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены пять контратак противника», — сообщили в российском военном ведомстве.

По данным министерства, за сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей.