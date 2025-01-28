ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 280 военных и танк — МО РФ
16:00 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы России отразили пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в Курской области. ВСУ потеряли более 280 военных и танк, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены пять контратак противника», — сообщили в российском военном ведомстве.
По данным министерства, за сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей.
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