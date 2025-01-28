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НОВОСТИ

ЕС планирует запретить поставки игровых приставок в РФ

16:12 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что игровые консоли PlayStation японской компании Sony и Xbox американской Microsoft могут попасть в 16-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

«Мы действительно изучаем все, что помогает России вести войну, чтобы включить это в санкционный список, — приводит ее слова газета. — Даже консоли для видеоигр, потому что, по-видимому, именно с их помощью они управляют беспилотниками».

Компании Microsoft, Nintendo и Sony прекратили продажу своих товаров в России в начале марта 2022 года. Поэтому запрет ЕС будет направлен против третьих лиц из стран блока, которые перепродают товары в Россию, включая подержанные игры.

В санкционный список также попадут химикаты, якобы «необходимые для российской военной промышленности» и будут введены ограничения на импорт СПГ.

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