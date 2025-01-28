Выпуск легковых авто в РФ в 2024 году вырос на 38% — Минпромторг

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство легковых автомобилей в России в 2024 году выросло на 38% в годовом выражении, сообщил заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Дмитрий Чернов.

В целом выпуск автотранспортных средств в России в прошлом году вырос на 33%.

«Если говорить в целом, то мы по производству закончили в положительных значениях по итогам 2024 года, то есть на 33% нам производство удалось увеличить. В легковом сегменте на 38%, по легкому коммерческому — 27%», — сказал он на совещании в Совете Федерации.