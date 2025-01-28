Спецслужбы Молдавии задержали спикера парламента Гагаузии, требуя отстранить Гуцул

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии не позволили председателю Народного собрания Гагаузии Дмитрию Константинову вылететь на лечение в Стамбул. Об этом он сообщил в видеообращении на канале «Гагаузия-24» отметив, что причиной инцидента стал его отказ выполнить их просьбу помочь в отстранении от должности башкана (главы) автономии Евгении Гуцул.

«В аэропорту меня опять встретили работники службы безопасности. Они мне говорили, что я должен сделать все возможное с депутатами Народного собрания, чтобы отстранить башкана. <…> Я говорил им раньше и повторил сейчас, что мы не можем на это пойти, так как ее избрал народ Гагаузии. Тогда они мне сказали, что займутся моей семьей, у которой будут проблемы. В итоге мне не дали вылететь. Я официально обращаюсь к Генеральному прокурору сегодня. Вы должны предпринять все возможное, чтобы те люди, которые сегодня нарушают законодательство, ответили за это», — сказал Константинов.