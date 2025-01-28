Ученые перевели стрелки «Часов Судного дня» на одну секунду ближе к «ядерной полуночи»

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые перевели стрелки символических «Часов Судного дня» на одну секунду ближе к «ядерной полуночи». Об этом заявил на видеоконференции председатель совета по науке и безопасности американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists) Дэниел Холц.

«Часы Судного дня» показывают 89 секунд до полуночи, это ближе, чем когда-либо. В 2023 году символические часы были главным образом из-за ситуации вокруг Украины переведены на 10 секунд и показывали 90 секунд до полуночи, в 2024 году ученые не меняли положение стрелок.