Без патронов конфликт с Украиной закончится через месяц-два — Путин

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин уверен, что, если у Киева кончатся патроны, конфликт с Украиной завершится через месяц-два.

«Они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Все! Все закончится через месяц-полтора, два», — заявил президент, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

По словам Путина, «в этом смысле суверенитет Украины почти нулевой». «Если же есть желание у их западных спонсоров добиться мира — путь очень простой, я когда-то и [экс-президенту США Джо] Байдену об этом тоже посылал соответствующие сигналы: есть желание — все, пожалуйста, и тогда они быстро найдут все юридические способы быстро закрыть все вопросы правового характера, в том числе и отменить этот указ о запрете переговоров», — подытожил Путин.