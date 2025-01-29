Евросоюз решил не включать полный запрет импорта СПГ из России в новые санкции — Politico
09:05 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза не будет включать полный запрет импорта сжиженного природного газа из России, несмотря на призывы сделать это со стороны ряда стран. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на неназванных представителей стран — членов объединения.
По его данным, Еврокомиссия в среду официально представит властям стран ЕС проект 16-го пакета антироссийских санкций. Новые ограничения коснутся лишь терминалов по приему СПГ, которые не подключены к общей газораспределительной системе ЕС. В результате новые санкции не затронут большинство импорта российского СПГ, уточняет издание.
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