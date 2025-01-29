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НОВОСТИ

Тело мужчины найдено на месте взрыва на производстве в Приамурье

09:20 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты обнаружили погибшего на месте взрыва, произошедшего на предприятии в Белогорске Амурской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

«В Амурской области сотрудники МЧС России обнаружили тело мужчины. На месте работали 41 специалист и 11 единиц техники», — говорится в сообщении.

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