Тело мужчины найдено на месте взрыва на производстве в Приамурье

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты обнаружили погибшего на месте взрыва, произошедшего на предприятии в Белогорске Амурской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

«В Амурской области сотрудники МЧС России обнаружили тело мужчины. На месте работали 41 специалист и 11 единиц техники», — говорится в сообщении.