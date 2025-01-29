10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные у Волчанска Харьковской области, саботируют приказы вышестоящего командования и отказываются штурмовать позиции российских войск, ссылаясь на нехватку личного состава и неблагоприятную погоду. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«По перехваченным данным стало известно о саботировании подразделениями вооруженных формирований Украины приказов о штурме наших позиций в районе населенного пункта Волчанск. Вместо активных штурмовых действий боевики применяют в большей степени оборонительную тактику, ссылаясь на нехватку личного состава, материально-технических средств, а также неблагоприятные метеоусловия», — сказал он со ссылкой на собственные источники.

Киев направил инспекционную проверку в эти подразделения ВСУ «для разбирательства по факту саботажа приказов», отметил Марочко.