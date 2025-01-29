ВСУ отказываются от атак в Волчанске, ссылаясь на нехватку личного состава — Марочко
10:20 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные у Волчанска Харьковской области, саботируют приказы вышестоящего командования и отказываются штурмовать позиции российских войск, ссылаясь на нехватку личного состава и неблагоприятную погоду. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«По перехваченным данным стало известно о саботировании подразделениями вооруженных формирований Украины приказов о штурме наших позиций в районе населенного пункта Волчанск. Вместо активных штурмовых действий боевики применяют в большей степени оборонительную тактику, ссылаясь на нехватку личного состава, материально-технических средств, а также неблагоприятные метеоусловия», — сказал он со ссылкой на собственные источники.
Киев направил инспекционную проверку в эти подразделения ВСУ «для разбирательства по факту саботажа приказов», отметил Марочко.
НОВОСТИ
- 10:05 29.01.2025
- Экс-начальника Генштаба США лишат охраны и доступа к секретным данным — Fox News
- 10:00 29.01.2025
- Рубио в разговоре с Каллас призвал Европу нарастить расходы на оборону
- 09:32 29.01.2025
- Заявления Карлсона о попытках властей США убить Путина должны быть расследованы — Володин
- 09:20 29.01.2025
- Тело мужчины найдено на месте взрыва на производстве в Приамурье
- 09:05 29.01.2025
- Евросоюз решил не включать полный запрет импорта СПГ из России в новые санкции — Politico
- 09:00 29.01.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 104 украинских беспилотника над регионами России
- 22:40 28.01.2025
- Ученые перевели стрелки «Часов Судного дня» на одну секунду ближе к «ядерной полуночи»
- 22:00 28.01.2025
- Без патронов конфликт с Украиной закончится через месяц-два — Путин
- 21:20 28.01.2025
- Юридические способы отменить запрет о ведении переговоров с РФ существуют — Путин
- 20:40 28.01.2025
- В Нью-Йорке начались массовые рейды против мигрантов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать