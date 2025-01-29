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В США чиновникам предложили выплату зарплаты за 8 месяцев, если они уволятся — Axios

10:32 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США предложили чиновникам федерального правительства выплату зарплаты за 8 месяцев в качестве компенсации, если они подадут заявление об увольнении по собственному желанию. Как сообщил со ссылкой на собственные источники портал Axios, ожидается, что предложение примут сотни тысяч человек.

По его данным, соответствующее письмо с указанным предложением поступило чиновникам, которым ранее было дано указание вернуться с удаленного режима работы в офисы. Если они подадут заявление об увольнении по собственному желанию до 6 февраля, то смогут получать все полагающееся им выплаты вплоть до 30 сентября.

«Прошло уже пять лет после COVID, и только 6% федеральных служащих работают в офисе полный рабочий день. Это неприемлемо», — прокомментировал Axios эту инициативу высокопоставленный чиновник в американской администрации.

«Белый дом ожидает, что предложение примут от 5 до 10% федеральных служащих, что потенциально означает, что речь может идти о сотнях тысяч человек», — подчеркивает портал.

Согласно расчетам федерального правительства, в конечном итоге указанная схема позволит сэкономить налогоплательщикам до $100 млрд в год. По данным Axios, предложение распространяется на всех федеральных чиновников, кроме служащих почты, сотрудников служб иммиграционного контроля и спецслужб, а также военнослужащих.

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