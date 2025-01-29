Почти 90% украинских СМИ работали за счет иностранных грантов — эксперт
11:20 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 90% украинских медиа в последние годы функционировали за счет иностранных грантов, причем более 80% — за счет программ по линии американского Агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщила глава украинской общественной организации «Институт массовой информации» Оксана Романюк.
«Практически 90% украинских медиа выживали за счет грантов», — сказала она в эфире местного радио Hromadske, пояснив, что доходов от рекламы недостаточно. Она отметила, что «гранты были почти у всех», но у некоторых они составляли 100% финансирования, а у других — порядка 40-60%.
По словам Романюк, не менее 80% медиа получали средства по программам USAID, но гранты также представляли структуры ЕС и других международных организаций. «Американские гранты были ключевые. <…> Европейские институты остаются. Я надеюсь, что они еще проявят свою роль и выйдут с предложениями для украинских медиа, чтобы нас поддержать и защитить», — сказала она.
Ранее часть украинских медиа заявили о заморозке некоторых своих проектов из-за недостатка финансирования после приостановки программ USAID, а также стали обращаться к подписчикам с просьбами о донатах.
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