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Почти 90% украинских СМИ работали за счет иностранных грантов — эксперт

11:20 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 90% украинских медиа в последние годы функционировали за счет иностранных грантов, причем более 80% — за счет программ по линии американского Агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщила глава украинской общественной организации «Институт массовой информации» Оксана Романюк.

«Практически 90% украинских медиа выживали за счет грантов», — сказала она в эфире местного радио Hromadske, пояснив, что доходов от рекламы недостаточно. Она отметила, что «гранты были почти у всех», но у некоторых они составляли 100% финансирования, а у других — порядка 40-60%.

По словам Романюк, не менее 80% медиа получали средства по программам USAID, но гранты также представляли структуры ЕС и других международных организаций. «Американские гранты были ключевые. <…> Европейские институты остаются. Я надеюсь, что они еще проявят свою роль и выйдут с предложениями для украинских медиа, чтобы нас поддержать и защитить», — сказала она.

Ранее часть украинских медиа заявили о заморозке некоторых своих проектов из-за недостатка финансирования после приостановки программ USAID, а также стали обращаться к подписчикам с просьбами о донатах.

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