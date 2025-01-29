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НОВОСТИ

Нельзя верить бездоказательным словам о подготовке покушения на Путина — Песков

13:00 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не стоит верить на слово бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила. Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил, говоря о заявлении американского журналиста Такера Карлсона про готовившееся покушение на российского лидера Владимира Путина.

«Времена такие, что бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше на слово не верить», — сказал Песков. Он добавил, что «много сейчас заявлений разных». «Конечно, на них на все надо обращать внимание, но при этом очень аккуратно воспринимать», — сказал он.

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