Нельзя верить бездоказательным словам о подготовке покушения на Путина — Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не стоит верить на слово бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила. Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил, говоря о заявлении американского журналиста Такера Карлсона про готовившееся покушение на российского лидера Владимира Путина.

«Времена такие, что бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше на слово не верить», — сказал Песков. Он добавил, что «много сейчас заявлений разных». «Конечно, на них на все надо обращать внимание, но при этом очень аккуратно воспринимать», — сказал он.