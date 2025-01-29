Нельзя верить бездоказательным словам о подготовке покушения на Путина — Песков
13:00 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не стоит верить на слово бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила. Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил, говоря о заявлении американского журналиста Такера Карлсона про готовившееся покушение на российского лидера Владимира Путина.
«Времена такие, что бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше на слово не верить», — сказал Песков. Он добавил, что «много сейчас заявлений разных». «Конечно, на них на все надо обращать внимание, но при этом очень аккуратно воспринимать», — сказал он.
НОВОСТИ
- 13:20 29.01.2025
- Российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР
- 13:05 29.01.2025
- До 2030 года нужно увеличить число занятых в 37 субъектах РФ — Котяков
- 12:32 29.01.2025
- В РФ две трети потребности в кадрах на 5 лет составляют люди со средним профобразованием
- 12:20 29.01.2025
- Два человека погибли, двое ранены после атаки дрона ВСУ на дом в белгородском поселке
- 12:05 29.01.2025
- Мишустин назначил Юлию Дьякову директором Курчатовского института
- 12:00 29.01.2025
- Военные пенсии в 2025 году будут еще раз проиндексированы в октябре — Картаполов
- 11:32 29.01.2025
- 85% гренландцев против присоединения к США — опрос
- 11:20 29.01.2025
- Почти 90% украинских СМИ работали за счет иностранных грантов — эксперт
- 11:05 29.01.2025
- Более половины британцев поддерживают возвращение смертной казни — опрос
- 11:00 29.01.2025
- Израиль не смог уничтожить военный потенциал ХАМАС в секторе Газа — Foreign Affairs
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать