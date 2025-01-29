Песков не комментирует сообщения о требовании новых властей Сирии выдать Асада
13:32 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщение сирийского агентства САНА о том, что власти Сирии попросили от РФ компенсации для восстановления доверия, а также утверждения источников о якобы выставленных требованиях выдать бывшего президента страны Башара Асада.
«Нет, я это оставляю без комментариев каких-либо», — сказал представитель Кремля в общении с журналистами.
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