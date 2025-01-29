Песков не комментирует сообщения о требовании новых властей Сирии выдать Асада

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщение сирийского агентства САНА о том, что власти Сирии попросили от РФ компенсации для восстановления доверия, а также утверждения источников о якобы выставленных требованиях выдать бывшего президента страны Башара Асада.

«Нет, я это оставляю без комментариев каких-либо», — сказал представитель Кремля в общении с журналистами.