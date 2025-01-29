0
0
233
НОВОСТИ

Песков не комментирует сообщения о требовании новых властей Сирии выдать Асада

13:32 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщение сирийского агентства САНА о том, что власти Сирии попросили от РФ компенсации для восстановления доверия, а также утверждения источников о якобы выставленных требованиях выдать бывшего президента страны Башара Асада.

«Нет, я это оставляю без комментариев каких-либо», — сказал представитель Кремля в общении с журналистами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 29.01.2025
Глава МО Эстонии предложил взимать плату с судов за проход по Балтийскому морю
0
91
14:12 29.01.2025
Мужчина, захвативший заложников и убивший 3 человек в Калужской области, покончил с собой
0
135
14:00 29.01.2025
Экспорт зерновых из России по итогам сезона может составить порядка 57 млн тонн — Лут
0
150
13:20 29.01.2025
Российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР
0
219
13:05 29.01.2025
До 2030 года нужно увеличить число занятых в 37 субъектах РФ — Котяков
0
244
13:00 29.01.2025
Нельзя верить бездоказательным словам о подготовке покушения на Путина — Песков
0
249
12:32 29.01.2025
В РФ две трети потребности в кадрах на 5 лет составляют люди со средним профобразованием
0
333
12:20 29.01.2025
Два человека погибли, двое ранены после атаки дрона ВСУ на дом в белгородском поселке
0
327
12:05 29.01.2025
Мишустин назначил Юлию Дьякову директором Курчатовского института
0
430
12:00 29.01.2025
Военные пенсии в 2025 году будут еще раз проиндексированы в октябре — Картаполов
0
401

Возврат к списку