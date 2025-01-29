Экспорт зерновых из России по итогам сезона может составить порядка 57 млн тонн — Лут

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспорт зерновых из России по итогам текущего сельхозсезона (1 июля 2024 года — 30 июня 2025 года) может составит порядка 57 млн тонн. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на Всероссийском агрономическом совещании.

«Потенциал по сезону, то есть с 1 июля, мы видим порядка 57 млн тонн. <…> С учетом того, что в первом полугодии сезона мы уже вывезли 37 млн тонн, у нас такой потенциал сохраняется», — сказала Лут.

В то же время экспорт зерновых по итогам 2024 года составил рекордные 72 млн тонн.