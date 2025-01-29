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Отправка контингента ФРГ на Украину невозможна, заявил пранкерам зампред ХДС/ХСС

15:12 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия не может отправить военный контингент на Украину из-за сложных юридических процедур и отсутствия поддержки такого шага со стороны граждан. Об этом заявил зампредседателя фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге ФРГ Йохан Вадефуль в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров).

Пранкеры позвонили политику от имени главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Запись разговора опубликована в их телеграм-канале.

«Я думаю, что для Германии и также для других стран здесь в Европе немецкий военный контингент на Украине невозможен. В соответствии с Конституцией Германии, это очень сложная процедура. По закону мы практически не можем этого сделать», — сказал он.

Вадефуль отметил, что граждане Германии поддерживают оказание финансовой и политической помощи Киеву, поставки военной техники. «Но, если мы скажем людям: хорошо, наши солдаты отправляются на Украину и, возможно, погибнут там, — мы теряем поддержку. И вот это горькая правда, которую вам нужно понять», — добавил он.

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