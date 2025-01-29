За сутки в Курской области ВСУ потеряли более 420 военных

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области более 420 военнослужащих за сутки, один сдался в плен. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены 3 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 7 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — сказали там.