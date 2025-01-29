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ГД потребует от Конгресса США и ООН расследовать данные о подготовке покушения на Путина

16:00 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума решила направить обращение в Конгресс США и ООН с требованием расследовать заявление Такера Карлсона о подготовке администрацией бывшего президента США Джо Байдена покушения на президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба палаты парламента.

«ГД направит обращение в Конгресс США и ООН с требованием расследовать заявление Такера Карлсона о подготовке администрацией Байдена покушения на Владимира Путина», — пояснили в пресс-службе.

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