0
0
83
НОВОСТИ

Вступление Армении в ЕС закроет для нее рынок ЕАЭС, это знают в Ереване — Оверчук

16:12 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ереван знает, что вступление Армении в Евросоюз приведет к выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и закрытию для этой страны рынка ЕАЭС. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Решение очень здесь очевидное. Открытие рынков с Евросоюзом будет означать закрытие рынков с Евразийским экономическим союзом. Иначе пострадают наши производители в Евразийском экономическом союзе, это очевидно», — отметил заместитель председателя правительства РФ. Он уточнил, что для Армении «обнуление ввозных таможенных ставок с ЕС будет автоматически означать возвращение к таможне и таможенному тарифу с ЕАЭС».

«Для нас, конечно, это сигнал, что начало присоединения к Евросоюзу — это начало выхода из ЕАЭС», — указал Оверчук. Он уверен, что «это абсолютно очевидно любому человеку, который хоть немножко знаком с тем, как устроены эти два интеграционных объединения». «Здесь они [армянская сторона] абсолютно четко знают, что последствия будут вот такими. Здесь никаких иллюзий ни у кого не должно быть», — подчеркнул вице-премьер.

По его оценке, «люди, которые сейчас в дискуссиях, идущих в Армении, утверждают, что якобы можно будет найти какое-то решение, мягко говоря, вводят в заблуждение армянский народ». Оверчук заметил, что процесс присоединения Армении к ЕС будет длительным, и призвал дождаться итогов слушаний в армянском парламенте по этому вопросу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 29.01.2025
ГД потребует от Конгресса США и ООН расследовать данные о подготовке покушения на Путина
0
88
15:32 29.01.2025
За сутки в Курской области ВСУ потеряли более 420 военных
0
166
15:12 29.01.2025
Отправка контингента ФРГ на Украину невозможна, заявил пранкерам зампред ХДС/ХСС
0
199
15:00 29.01.2025
Треть жителей Армении видит риски в сближении с Западом — опрос
0
227
14:32 29.01.2025
Глава МО Эстонии предложил взимать плату с судов за проход по Балтийскому морю
0
289
14:12 29.01.2025
Мужчина, захвативший заложников и убивший 3 человек в Калужской области, покончил с собой
0
324
14:00 29.01.2025
Экспорт зерновых из России по итогам сезона может составить порядка 57 млн тонн — Лут
0
318
13:32 29.01.2025
Песков не комментирует сообщения о требовании новых властей Сирии выдать Асада
0
390
13:20 29.01.2025
Российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР
0
342
13:05 29.01.2025
До 2030 года нужно увеличить число занятых в 37 субъектах РФ — Котяков
0
361

Возврат к списку