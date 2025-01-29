Вступление Армении в ЕС закроет для нее рынок ЕАЭС, это знают в Ереване — Оверчук
16:12 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ереван знает, что вступление Армении в Евросоюз приведет к выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и закрытию для этой страны рынка ЕАЭС. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«Решение очень здесь очевидное. Открытие рынков с Евросоюзом будет означать закрытие рынков с Евразийским экономическим союзом. Иначе пострадают наши производители в Евразийском экономическом союзе, это очевидно», — отметил заместитель председателя правительства РФ. Он уточнил, что для Армении «обнуление ввозных таможенных ставок с ЕС будет автоматически означать возвращение к таможне и таможенному тарифу с ЕАЭС».
«Для нас, конечно, это сигнал, что начало присоединения к Евросоюзу — это начало выхода из ЕАЭС», — указал Оверчук. Он уверен, что «это абсолютно очевидно любому человеку, который хоть немножко знаком с тем, как устроены эти два интеграционных объединения». «Здесь они [армянская сторона] абсолютно четко знают, что последствия будут вот такими. Здесь никаких иллюзий ни у кого не должно быть», — подчеркнул вице-премьер.
По его оценке, «люди, которые сейчас в дискуссиях, идущих в Армении, утверждают, что якобы можно будет найти какое-то решение, мягко говоря, вводят в заблуждение армянский народ». Оверчук заметил, что процесс присоединения Армении к ЕС будет длительным, и призвал дождаться итогов слушаний в армянском парламенте по этому вопросу.
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