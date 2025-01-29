ЕС признал отставание от США и Китая в технологиях, зависимость от стратегических ресурсов
16:32 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз отстает от США и Китая в области передовых технологий и все больше зависит от стратегических ресурсов. Об этом говорится в стратегии Еврокомиссии (ЕК) по конкурентоспособности, которую представила на пресс-конференции ее глава Урсула фон дер Ляйен.
«ЕС отстает от США в области передовых технологий, в то время как Китай догнал их во многих секторах и выигрывает гонку за лидерство в определенных новых областях роста. Основная причина — отсутствие инноваций», — отмечается в документе. В нем подчеркивается, что «Европа не может воплотить свои идеи в новые, востребованные на рынке технологии и не может интегрировать эти технологии в свою промышленную базу». «В то же время внутренние ограничения мешают европейским компаниям. Они стеснены высокими ценами на энергоносители и высоким бременем регулирования. Они также сталкиваются со все более неравными глобальными условиями игры, характеризующимися масштабным использованием промышленных субсидий за рубежом. Европа также все больше зависит от стратегических ресурсов и высококонцентрированных цепочек поставок», — пояснила Еврокомиссия.
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