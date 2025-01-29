Объем наличных денег в обращении за год показал минимальный за 9 лет прирост — ЦБ РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем наличных денег в обращении за год увеличился на 1,2% или 230 млрд руб. — это минимальный прирост за последние 9 лет. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Согласно данным ЦБ, объем наличных в обращении на 1 января 2024 года составлял 18,429 трлн руб., на 1 января 2025 года — 18,659 трлн руб.