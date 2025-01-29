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Парламентская делегация из Грузии заявила, что прекращает работу в ПАСЕ

21:53 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламентская делегация из Грузии прекращает работу в ПАСЕ после того, как ранее была принята резолюция, призывающая власти республики провести новые парламентские выборы. Об этом говорится в заявлении главы грузинской делегации, вице-спикера парламента Грузии Теи Цулукиани.

Как отмечает Цулукиани, оппоненты властей Грузии хотели, чтобы полномочия грузинской делегации вообще не были признаны в ПАСЕ, однако орган признал полномочия, но с определенными условиями, одним из которых является проведение новых парламентских выборов.

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