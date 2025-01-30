За ночь над Белгородской и Брянской областями сбиты 5 БПЛА
09:00 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь пять украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА — над территорией Белгородской области и два — над территорией Брянской области», — сообщили в ведомстве.
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