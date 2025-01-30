Самолет раскололся на две части после столкновения с военным вертолетом над Вашингтоном — NYP

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский пассажирский самолет раскололся на две части в результате столкновения с военным вертолетом в небе над Вашингтоном. Об этом сообщила газета The New York Post.

Как отмечается, воздушное судно ушло под воду реки Потомак на глубину около 2 метров. Поисково-спасательные работы продолжаются.

По данным Федерального авиационного управления США, в воздухе у аэропорта имени Рейгана столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk. По сведениям источников телеканала CNN в Пентагоне, вертолет принадлежал Сухопутным войскам США. На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На борту вертолета — по меньшей мере трое военнослужащих.