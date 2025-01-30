Самолет раскололся на две части после столкновения с военным вертолетом над Вашингтоном — NYP
09:05 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский пассажирский самолет раскололся на две части в результате столкновения с военным вертолетом в небе над Вашингтоном. Об этом сообщила газета The New York Post.
Как отмечается, воздушное судно ушло под воду реки Потомак на глубину около 2 метров. Поисково-спасательные работы продолжаются.
По данным Федерального авиационного управления США, в воздухе у аэропорта имени Рейгана столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk. По сведениям источников телеканала CNN в Пентагоне, вертолет принадлежал Сухопутным войскам США. На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На борту вертолета — по меньшей мере трое военнослужащих.
НОВОСТИ
- 09:20 30.01.2025
- Трамп заявил, что подпишет указ о содержании до 30 тыс. нелегальных мигрантов в Гуантанамо
- 09:00 30.01.2025
- За ночь над Белгородской и Брянской областями сбиты 5 БПЛА
- 22:51 29.01.2025
- Ученые NASA во фрагментах астероида обнаружили «кирпичики жизни»
- 22:30 29.01.2025
- Власти Сирии объявили о роспуске партии «Баас» всех связанных с прежней властью служб безопасности
- 21:53 29.01.2025
- Парламентская делегация из Грузии заявила, что прекращает работу в ПАСЕ
- 20:40 29.01.2025
- Роберт Кеннеди - младший: Сегодня общее состояние здоровья американцев находится в печальном состоянии
- 19:30 29.01.2025
- Дефицит внешней торговли США перекрыл рекорд 2024 года
- 19:00 29.01.2025
- Пентагон считает «критически важным» присутствие США на Балтике
- 17:47 29.01.2025
- Израиль в течение 48 часов закроет все офисы БАПОР — представитель кабмина
- 17:12 29.01.2025
- Почти 300 наемников из Европы сдались после захвата Гомы в ДРК повстанцами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать