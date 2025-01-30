США будут поддерживать право Израиля на самооборону — шеф Пентагона

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая администрация США намерена поддерживать право Израиля на самооборону и будет помогать ему в реагировании на угрозы в регионе. Об этом новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем.

«Министр Хегсет подчеркнул, что под руководством президента [США Дональда] Трампа Соединенные Штаты будут полностью поддерживать право Израиля на самооборону, и что Израиль является образцовым союзником в регионе», — говорится в сообщении Пентагона.

Кроме того, шеф американского военного ведомства в разговоре с израильским коллегой подчеркнул приверженность США углублению сотрудничества с Израилем в сфере безопасности и «повышении способностей этой страны в реагировании на региональные угрозы».

Президент США в субботу подтвердил, что снял запрет на передачу Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов (около 907 кг), введенный предыдущей администрацией Джо Байдена. Трамп уточнил, что бомбы «давно были на складах», а израильская сторона заплатила за них и давно ждала поставку.