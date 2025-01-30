0
0
84
НОВОСТИ

США будут поддерживать право Израиля на самооборону — шеф Пентагона

10:05 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая администрация США намерена поддерживать право Израиля на самооборону и будет помогать ему в реагировании на угрозы в регионе. Об этом новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем.

«Министр Хегсет подчеркнул, что под руководством президента [США Дональда] Трампа Соединенные Штаты будут полностью поддерживать право Израиля на самооборону, и что Израиль является образцовым союзником в регионе», — говорится в сообщении Пентагона.

Кроме того, шеф американского военного ведомства в разговоре с израильским коллегой подчеркнул приверженность США углублению сотрудничества с Израилем в сфере безопасности и «повышении способностей этой страны в реагировании на региональные угрозы».

Президент США в субботу подтвердил, что снял запрет на передачу Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов (около 907 кг), введенный предыдущей администрацией Джо Байдена. Трамп уточнил, что бомбы «давно были на складах», а израильская сторона заплатила за них и давно ждала поставку.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 30.01.2025
Бойцы РФ взяли ВСУ в огневой карман в Новой Кругляковке в Харьковской области — Марочко
0
72
10:20 30.01.2025
В Раде усомнились в наличии третьей линии обороны, о готовности которой заявлял премьер
0
101
10:00 30.01.2025
Ряд стран ЕС предложили возобновить импорт газа из России для сделки по Украине — FT
0
169
09:32 30.01.2025
В ДТП с автобусом и грузовиком в Самарской области два человека погибли, пять пострадали
0
164
09:20 30.01.2025
Трамп заявил, что подпишет указ о содержании до 30 тыс. нелегальных мигрантов в Гуантанамо
0
182
09:05 30.01.2025
Самолет раскололся на две части после столкновения с военным вертолетом над Вашингтоном — NYP
0
263
09:00 30.01.2025
За ночь над Белгородской и Брянской областями сбиты 5 БПЛА
0
214
22:51 29.01.2025
Ученые NASA во фрагментах астероида обнаружили «кирпичики жизни»
0
915
22:30 29.01.2025
Власти Сирии объявили о роспуске партии «Баас» всех связанных с прежней властью служб безопасности
0
819
21:53 29.01.2025
Парламентская делегация из Грузии заявила, что прекращает работу в ПАСЕ
0
954

Возврат к списку