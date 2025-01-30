В РФ 52% родителей рассчитывают, что их ребенок после колледжа продолжит учиться в вузе
11:20 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины родителей в России (52%) сообщили, что их ребенок после окончания колледжа планирует поступать в вуз. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob «Старт карьеры», которые имеются в распоряжении ТАСС.
«Опрос родителей будущих выпускников колледжей 2025 [года] показал, что матери и отцы чаще всего рассчитывают на продолжение ребенком учебы в вузе. 34% родителей сообщили, что их ребенок будет поступать летом на дневное отделение. Дети 18% опрошенных планируют подавать документы на вечерние или заочные отделения вузов и найти работу», — говорится в исследовании. Сразу выйдут на работу и не будут продолжать учебу после колледжа дети 19% респондентов.
Чаще всего при выборе колледжа для будущего выпускника 9-го класса родители ориентируются на интересы и способности ребенка (32%), востребованность профессии на рынке труда и уровень зарплат в сфере (18%).
По 9% респондентов в числе наиболее важных характеристик колледжа указали на качество обучения и преподавательский состав. 7% родителей ориентируются на отзывы об учебном заведении, еще столько же выбирают колледж ближе к дому. 6% опрошенных ориентируются на место колледжа в рейтингах средних профессиональных учебных заведений.
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