США лишили 600 тысяч мигрантов из Венесуэлы статуса, который защищал их от депортации

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство США отменило в среду продление программы временного статуса защиты (TPS) для примерно 600 тысяч венесуэльских мигрантов, которая защищала их от депортации. Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в интервью телеканалу Fox News.

Министр отметила, что предыдущая администрация Джо Байдена 10 января продлила TPS до октября 2026 года. «Это позволяло данным людям оставаться и продолжать нарушать наши законы», — указала Ноэм.

Президент США Дональд Трамп издал указ, призывающий провести тщательное расследование всех дел о предоставлении убежища гражданам Венесуэлы, прибывшим в США, начиная с 2012 года. Он считает, что «90% венесуэльцев, проживающих в настоящее время в США, солгали нации о том, что в Венесуэле их жизни угрожает опасность».