США лишили 600 тысяч мигрантов из Венесуэлы статуса, который защищал их от депортации
11:32 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство США отменило в среду продление программы временного статуса защиты (TPS) для примерно 600 тысяч венесуэльских мигрантов, которая защищала их от депортации. Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в интервью телеканалу Fox News.
Министр отметила, что предыдущая администрация Джо Байдена 10 января продлила TPS до октября 2026 года. «Это позволяло данным людям оставаться и продолжать нарушать наши законы», — указала Ноэм.
Президент США Дональд Трамп издал указ, призывающий провести тщательное расследование всех дел о предоставлении убежища гражданам Венесуэлы, прибывшим в США, начиная с 2012 года. Он считает, что «90% венесуэльцев, проживающих в настоящее время в США, солгали нации о том, что в Венесуэле их жизни угрожает опасность».
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