Украина потрясена решением Трампа приостановить зарубежную помощь — The Guardian

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевские власти потрясены решением администрации президента США Дональда Трампа заморозить выделение помощи иностранным государствам на 90 дней. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Как отмечает издание, в результате «шокирующего решения» Белого дома сотни проектов финансирования на Украине были фактически остановлены в одночасье. По данными газеты, киевский офис Агентства США по международному развитию (USAID) пытался сохранить финансирование некоторых наиболее значимых проектов, однако Вашингтон не согласился.