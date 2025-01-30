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Рост преступности в РФ во многом связан с незаконной миграцией — глава РПЦ

13:05 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миграция является одним из вызовов национальной идентичности РФ, рост преступности во многом связан с незаконной миграцией в стране. Об этом сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании ХIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений.

«Тема миграции особенная, <…> это один из вызовов нашей национальной идентичности, сохранению гражданского мира. Потому что мы знаем, если говорить о росте преступности, то она как раз осуществляется в первую очередь, к сожалению, в связи с присутствием незаконной миграции в нашей стране», — сказал он.

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