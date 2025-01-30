Прирост средств физлиц в банках РФ в 2024 г. превысил показатели 2023 г. в 1,5 раза — ЦБ
13:32 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства населения в банках РФ за 2024 год выросли на 11,9 трлн руб. на фоне роста доходов граждан и высоких ставок по вкладам. Результат 2024 года превышает прирост за 2023 год более чем в 1,5 раза (7,4 трлн руб.). Об этом сообщается в материалах Банка России.
«Всего за 2024 год средства населения увеличились на 11,9 трлн руб. (+26,1%), что более чем в 1,5 раза превышает прирост за 2023 год (+7,4 трлн руб., +19,7%). Такой значительный рост произошел в том числе благодаря увеличившимся доходам населения и высоким ставкам по вкладам», — говорится в сообщении.
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