Около 100 тысяч военных ВСУ оставили свои воинские части и пустились в бега — МО РФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 100 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставили воинские части. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 100 тысяч украинских военнослужащих, по официальным данным, самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега», — говорится в сообщении.