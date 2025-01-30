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НОВОСТИ

Около 100 тысяч военных ВСУ оставили свои воинские части и пустились в бега — МО РФ

14:00 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 100 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставили воинские части. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 100 тысяч украинских военнослужащих, по официальным данным, самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега», — говорится в сообщении.

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