0
0
169
НОВОСТИ

Мединский не стал раскрывать детали наработок по переговорному процессу по Украине

14:12 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский не стал опровергать слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что он продолжает курировать наработки по переговорам с Украиной, однако детали раскрывать не стал.

«Я не буду опровергать Дмитрия Сергеевича Пескова, но ничего подробно рассказать вам не могу», — сказал он в интервью РБК.

Ранее Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил, что Мединский вел переговоры по Украине, поэтому весь массив наработок он продолжает курировать. При этом он добавил, что сейчас никакой переговорной группы нет, потому что «нет переговоров и нет даже перспектив переговоров».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 30.01.2025
За последние полгода ВСУ ежемесячно теряют 50 тыс. человек и выше
0
67
15:00 30.01.2025
Прирост ипотеки за 2024 год замедлился до 13,4% после рекордных 34,5% в 2023 г. — ЦБ РФ
0
95
14:32 30.01.2025
ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 240 военных и 2 склада боеприпасов
0
159
14:00 30.01.2025
Около 100 тысяч военных ВСУ оставили свои воинские части и пустились в бега — МО РФ
0
218
13:32 30.01.2025
Прирост средств физлиц в банках РФ в 2024 г. превысил показатели 2023 г. в 1,5 раза — ЦБ
0
249
13:20 30.01.2025
Подготовка к посланию Путина Федеральному собранию РФ идет своим ходом — Песков
0
245
13:05 30.01.2025
Рост преступности в РФ во многом связан с незаконной миграцией — глава РПЦ
0
267
13:00 30.01.2025
Украина потрясена решением Трампа приостановить зарубежную помощь — The Guardian
0
312
12:32 30.01.2025
ФСБ предотвратила подрыв электрички в Кавминводах уроженцем Центральной Азии
0
307
12:20 30.01.2025
В Швеции убит организатор акций с сожжением Корана — ТВ
0
387

Возврат к списку