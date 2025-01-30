Сбой в системе управления движением привел к закрытию воздушного пространства Бельгии
18:13 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воздушное пространство Бельгии закрыто из-за технического сбоя в системе управления воздушным движением страны. Об этом сообщило агентство Belga.
По его информации, сбой произошел в системе компании Skeyes, отвечающей за контроль воздушного пространства королевства и аэронавигационную инфраструктуру.
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