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В убийстве беженца из Ирака, сжегшего Коран, может быть замешано иностранное государство – премьер Швеции

20:30 30.01.2025 Источник: Интерфакс

В убийстве беженца из Ирака Салвана Момики, сжегшего Коран, может быть замешано иностранное государство, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон после встречи с Советом по борьбе с организованной преступностью. Он оговорился, что это всего лишь предположение. Кристерссон также не уточнил, какое государство имел в виду. 38-летний Момика был застрелен в городе Сёдертелье к югу от Стокгольма во время стрима, который он вел. Сообщается, что в связи с данным преступлением арестовано пять человек. Момика был убит за несколько дней до вынесения ему приговора Стокгольмским окружным судом по статье «возбуждение ненависти по национальному признаку». Ему инкриминировалось четыре случая сожжения Корана в Стокгольме летом 2023 года.

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