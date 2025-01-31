Над семью регионами РФ за ночь сбиты 49 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили над семью регионами РФ 49 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов: 25 БПЛА — над территорией Ростовской области, 8 — над территорией Волгоградской области, 6 — над территорией Курской области, 4 — над территорией Ярославской области и по 2 — над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края», — сказали в ведомстве.