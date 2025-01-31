70% компаний РФ берут на работу выпускников колледжей и вузов без опыта — опрос
10:05 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 70% компаний РФ принимают на работу выпускников колледжей и вузов без опыта работы, к кандидатам со средним профессиональным образованием без опыта наиболее лояльны работодатели из банковской и производственной отраслей, а также из сферы продаж. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob «Старт карьеры», которые имеются в распоряжении ТАСС.
В опросе приняли участие представители 1 000 компаний и 1 000 выпускников колледжей 2020–2024 годов.
«7 из 10 работодателей принимают в штат выпускников колледжей без опыта работы. Чаще всего — на позиции рабочих, продавцов и кассиров, сотрудников складов. К слову, выпускников вузов без опыта готовы принимать на работу также 7 из 10 компаний», — говорится в итогах исследования.
Отмечается, что наиболее лоялен к молодым специалистам крупный бизнес — практически 9 из 10 предприятий со штатной численностью более 1 000 человек принимают на работу выпускников колледжей без опыта. Среди предприятий различных сфер деятельности чаще готовы трудоустраивать специалистов со средним профессиональным образованием банки, производственники и компании сферы сбыта.
Кроме того, опрос выпускников колледжей 2020–2024 годов показал, что 36% из них после окончания учебы удалось устроиться на работу по специальности, еще 26% работают в смежных сферах. Также 38% трудятся в отраслях, не имеющих отношения к полученному образованию.
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