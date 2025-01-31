Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО
11:00 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск „Восток“ в зоне специальной военной операции», — сказали в ведомстве.
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