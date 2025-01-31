Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск „Восток“ в зоне специальной военной операции», — сказали в ведомстве.