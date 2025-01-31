Тарифы США против Китая негативно скажутся на японской экономике — Bloomberg
11:20 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Введение Вашингтоном дополнительных ввозных пошлин на товары из Китая может негативно сказаться на японской экономике, но бизнес Японии подготовился к такому сценарию. Об этом заявила в интервью агентству Bloomberg главный экономический советник правительства Японии Томоко Хаяси.
«Если американо-китайская торговая война приведет к более высоким тарифам, то, исходя из прежнего опыта, это может негативно сказаться на японской экономике», — сказала экономист. Она добавила, что японские компании могут справиться с новым витком торговой войны между Вашингтоном и Пекином, поскольку уже знакомы с тактикой американского президента Дональда Трампа и со времен его первого срока расширили свои цепочки поставок, а также наращивают запасы на складах.
По данным правительства Японии, экспорт страны снизился на 7,1% в период с 2018 года, когда Трамп первые объявил о введении тарифов против Китая и пошлин на алюминий и сталь из десятка стран мира, в том числе Японии, и по начало 2020 года, когда началась пандемия и международная торговля оказалась в кризисе. Это снижение было вызвано в большей степени косвенным влиянием пошлин против КНР, поскольку Япония поставляет китайским компаниям комплектующие для производства конечных товаров.
По мнению Хаяси, Китай также лучше подготовился к новому витку возможной торговой войны с США при Трампе — Пекин диверсифицировал свой экспорт и перенес производство в другие страны Азии. Также экономист отметила, что в Японии активно следят за внутриэкономическими инициативами Трампа. Она пояснила, что снижение налогов и дерегуляция бизнеса придают импульс американской экономике. «Если темпы роста экономики США увеличиваются, то экономика Японии естественным образом также оказывается в плюсе», — пояснила она.
НОВОСТИ
- 12:32 31.01.2025
- Под Красноармейском сдалась в плен группа солдат ВСУ — силовики
- 12:20 31.01.2025
- РФ в 2026 году запустит спутники, которые обеспечат интернетом всю страну — Мишустин
- 12:05 31.01.2025
- Украина не сможет компенсировать дефицит электроэнергии даже за счет импорта — Нацбанк
- 12:00 31.01.2025
- Идея Трампа создать новую систему ПРО США почти нереализуема — Defense One
- 11:32 31.01.2025
- Венгрия хотела бы, чтобы ЕС отменил санкции против РФ — Орбан
- 11:05 31.01.2025
- Почти половина датчан считают, что США представляют угрозу для Дании — опрос
- 11:00 31.01.2025
- Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО
- 10:32 31.01.2025
- Трамп может многое изменить, но Индия продолжит руководствоваться своими интересами — МИД
- 10:20 31.01.2025
- ВСУ не готовы отдать Херсон без разрушений — Сальдо
- 10:05 31.01.2025
- 70% компаний РФ берут на работу выпускников колледжей и вузов без опыта — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать