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Тарифы США против Китая негативно скажутся на японской экономике — Bloomberg

11:20 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение Вашингтоном дополнительных ввозных пошлин на товары из Китая может негативно сказаться на японской экономике, но бизнес Японии подготовился к такому сценарию. Об этом заявила в интервью агентству Bloomberg главный экономический советник правительства Японии Томоко Хаяси.

«Если американо-китайская торговая война приведет к более высоким тарифам, то, исходя из прежнего опыта, это может негативно сказаться на японской экономике», — сказала экономист. Она добавила, что японские компании могут справиться с новым витком торговой войны между Вашингтоном и Пекином, поскольку уже знакомы с тактикой американского президента Дональда Трампа и со времен его первого срока расширили свои цепочки поставок, а также наращивают запасы на складах.

По данным правительства Японии, экспорт страны снизился на 7,1% в период с 2018 года, когда Трамп первые объявил о введении тарифов против Китая и пошлин на алюминий и сталь из десятка стран мира, в том числе Японии, и по начало 2020 года, когда началась пандемия и международная торговля оказалась в кризисе. Это снижение было вызвано в большей степени косвенным влиянием пошлин против КНР, поскольку Япония поставляет китайским компаниям комплектующие для производства конечных товаров.

По мнению Хаяси, Китай также лучше подготовился к новому витку возможной торговой войны с США при Трампе — Пекин диверсифицировал свой экспорт и перенес производство в другие страны Азии. Также экономист отметила, что в Японии активно следят за внутриэкономическими инициативами Трампа. Она пояснила, что снижение налогов и дерегуляция бизнеса придают импульс американской экономике. «Если темпы роста экономики США увеличиваются, то экономика Японии естественным образом также оказывается в плюсе», — пояснила она.

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